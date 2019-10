Kostenpflichtiger Inhalt: Baustelle in Viersen : Das große Aufräumen nach dem Brand

Insgesamt mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Abend des 18. Juli aus, um das Feuer an der Hochstraße zu löschen. Foto: Günter Jungmann

Der Fall sorgte im Sommer für Aufsehen: Die Polizei fasste in einem Maisfeld einen Mann, der zuvor in seiner Mietwohnung in Süchteln ein Feuer gelegt haben soll. Das Haus wurde stark beschädigt. Warum es immer noch eine Baustelle ist.