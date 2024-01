Rockfestival in Viersen „Süchteln brennt“ lockte Fans aller Altersklassen

Info

Seit 1997 Die Premiere feierte das Rockfestival „Süchteln brennt“ vor 27 Jahren.

Die Bands Die vier Bands in diesem Jahr: Egoecho (Grefrath), Explisz (Viersen), The Tips (Düsseldorf), Tequlia and The Sunrise Gang (Kiel).

Der Ort Veranstaltungsort ist seit jeher das Josefshaus am Ostring in Süchteln.

Der Hauptorganisator Markus Heines.