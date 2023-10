Glasfaserarbeiten in Viersen-Süchteln Die ewige Baustelle

Wenn Anita und Heinz Lerner aus dem Fenster schauen, dann blicken sie über ihren Vorgarten auf eine Baustelle, bestehend aus einer breiten Rolle von zusammengerollten orange Kabeln, aufgerissenem Bodenbelag und Absperrungen mit Warnbake und Pylonen. Der Ausblick würde die beiden nicht weiter stören, denn die Deutsche Glasfaser hat an ihrer Straße in Süchteln Glasfaserleitungen verlegt. Allerdings ist das schon zwei Monate her. Doch die Baustelle gibt es noch heute – und sie versperrt den Bürgersteig.