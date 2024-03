In Viersen-Süchteln 500 Teilnehmer bei Demo gegen Hass und Ausgrenzung

Viersen-Süchteln · Am Samstagnachmittag haben in Süchteln Hunderte Menschen „Für Demokratie – gegen Hass und Ausgrenzung“ demonstriert. Nach Polizeiangaben waren in der Spitze 500 Demonstranten vor Ort.

03.03.2024 , 16:06 Uhr

6 Bilder So war die Demo gegen Hass in Süchteln 6 Bilder Foto: Lübke, Kurt (kul)

(mrö) Zu der Demonstration hatten die „Omas gegen rechts“ aufgerufen, ebenso die Viersener Gruppierung von „Die leise Mehrheit steht auf“. „Wir stehen für Demokratie, für Solidarität und Menschenrechte und wehren uns gegen Ausgrenzung, gegen Deportationspläne und Hassreden der rechtsextremen Strömungen und Parteien“, sagte Adelheid Fritz-Voit, die die Demo angemeldet hatte. Vom Alten Tierpark zogen die Demonstranten vor die Kirche St. Clemens, wo bei einer Kundgebung jeder sprechen konnte. Foto: Kurt Lübke Hier geht es zur Bilderstrecke: So war die Demo gegen Hass in Süchteln

(mrö)