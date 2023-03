Busausfälle möglich Streik trifft erneut Busse in Viersen

Für Freitag, 3. März, hat die Gewerkschaft Verdi erneut zum Streik aufgerufen; zeitgleich sind Demonstrationen von „Fridays for Future“ geplant. Verdi-Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent erklärte auf Anfrage, dass der Streik den Busverkehr in Viersen betreffen werde. Beim bundesweiten Aktionstag geht es um Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Bereits am Dienstag hatte es in Viersen und Schwalmtal Arbeitsniederlegungen gegeben, etwa im Stadthaus, in Kitas oder im Solarbad.