Bauarbeiten in Viersen Straßensperren wegen Arbeiten am Kanal

Viersen · Ab Montag, 3. Juni wird in der Viersener Südstadt gebaut. Zwischen Gladbacher Straße, Große Bruchstraße und Gereonsplatz wird am Kanal gearbeitet. Was das für den Verkehr bedeutet.

26.05.2024 , 17:08 Uhr

Im Bereich Gereonsplatz/Große Bruchstraße/Gladbacher Straße sind Kanalarbeiten geplant. Foto: Buschkamp

Die Stadt Viersen kündigt umfangreiche Bauarbeiten im Bereich Gladbacher Straße, Große Bruchstraße und Gereonsplatz an. Ab Montag, 3. Juni, beginnen dort Kanalbauarbeiten an der Einmündung. Dann wird die Gladbacher Straße ab Bleichstraße in Richtung Innenstadt gesperrt. Der Gereonsplatz wird ab Bleichstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Große Bruchstraße. Außerdem kann von der Hauptstraße aus nicht in die Große Bruchstraße gefahren werden. Ab Parkplatz Evangelische Kirche ist die Große Bruchstraße in Richtung Gereonsplatz gesperrt. Außerdem werden Teile des Parkplatzes Rötsch gesperrt, die Zufahrt ist dann ausschließlich von der Hohlstraße aus möglich. Umleitungen für den Fahrzeugverkehr sind eingerichtet. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden. Die Arbeiten sollen, wie die Stadtverwaltung mitteilt, bis 18. Juli dauern.

(busch-)