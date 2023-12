Gebühren in Viersen Straßenreinigung wird 12,5 Prozent teurer

Im Vergleich zum laufenden Jahr (Gesamtkosten: 740.243 Euro) sind die geplanten Gesamtkosten für 2024 um 62.669 Euro gestiegen — ein Plus von 8,5 Prozent. Dass die Gebühren im kommenden Jahr deutlich stärker als diese 8,5 Prozent steigen sollen, liegt an Gebührenüberschüssen aus den Vorjahren: In diesem Jahr flossen Überschüsse von knapp 119.000 Euro in die Gebührenberechnung ein; in 2024 sind es nur noch gut 54.000 Euro.