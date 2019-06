Verkehrserziehung in Viersen : Neue Ampeln für die Verkehrsschule

Viersen Teile der Anlage am Hochfeldweg konnten zeitweise wegen Unfallgefahr nicht genutzt werden. Jetzt hat die Verkehrswacht Straßen ausbessern, außerdem moderne Schilder und Signalanlagen aufstellen lassen.

Die Miniatur-Straßen auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Dülken waren einfach nicht mehr sicher genug. „Wir mussten zum Teil Stücke absperren, damit wir keine Unfallgefahr hatten“, sagt Hans Jansen, der Geschäftsführer der Verkehrswacht Viersen. Baumwurzeln hatten an mehreren Stellen den Asphalt so hoch gedrückt, dass er aufplatzte und zentimeterhohe Wellen schlug. Selbst erwachsene Radfahrer hätten bei so einem Straßenbelag Probleme, die Spur zu halten, ergänzt Jansen. Ein paar flachere Bodenwellen gibt es auf dem städtischen Gelände jetzt immer noch, doch die Gefahrenstellen sind beseitigt: Von Mitte Dezember bis Mitte März haben Mitarbeiter der Stadt die Straßen saniert, neue Ampeln säumen jetzt die Wege. „Insgesamt hat alles rund 27.000 Euro gekostet“, berichtet Jansen.

Seit 1980 betreibt die Verkehrswacht in der ehemaligen Volksschule am Hochfeldweg 10 ihre Jugendverkehrsschule. „Im Jahr werden hier etwa 2500 Schüler unterrichtet“, erzählt Jansen. Vormittags lernen Grundschüler in der Anlage, wie sie sich als Radfahrer im Straßenverkehr richtig verhalten. Auch Balance-Übungen gehören zum Training. Später am Tag sind Mofa- und Elektroroller-Fahrer auf dem kleinen Rundkurs unterwegs. Ein Mofa-Schüler sei sogar mal wegen einer Bodenwelle gegen einen Baum gefahren, weiß Jansen. In den vergangenen zweieinhalb bis drei Jahren sei die Unfallgefahr so groß geworden, dass nun gehandelt werden musste.