Forensik in Viersen Polizei sucht Straftäter

Viersen · Die Polizei sucht einen verurteilten Straftäter, der von einem begleiteten Termin am Montag nicht in den Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln zurückgekehrt ist.

22.05.2023, 16:40 Uhr

Der Gesuchte war im Maßregelvollzug in Viersen-Süchteln untergebracht. Foto: Knappe

„Zuletzt wurde er gegen 13.30 Uhr in Viersen am Rathausmarkt gesehen“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Gesuchte ist 36 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hat eine Glatze und trägt keine Brille, vermutlich hat er aber einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Jacke, einem blauen T-Shirt, Jeans und weißen Turnschuhen. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

(mrö)