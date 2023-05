Tierischer Nachwuchs in Viersen Storchenküken sind die Stars beim Mühlentag

„Derzeit beherbergt das Nest vier Küken. Das ist ein Rekord, sofern alle überleben. Maximal sind bisher drei Küken flügge geworden“, berichtet Bernhard Mertens von der Clörather Mühle. Der tierische Nachwuchs zog am Pfingstmontag Hunderte Besucher auf das Gelände. Doch an diesem sonnigen Tag gab es noch mehr als nur süße Storchen-Küken zu entdecken: Die Clörather Mühle – sowie drei weitere Mühlen in Viersen – nahmen am Deutschen Mühlentag teil. So wurden auch Führungen durch die ehemalige Wassermühle, eine Imkershow mit Honigverkauf sowie Getränke und Speisen angeboten.