Rätsel in Viersen Was hat dieses Feld vor der Städtischen Galerie zu bedeuten?

Aber was meint Pachali mit der „Körperdeklination“? Für ihn ist es vor allem die Auseinandersetzung mit Sprache – man könnte seine Kunstwerke auch als Sprachskulpturen betrachten – und die Freude daran, Begriffe zu notieren und mit ihnen zu spielen: So wird ein Wort ein Kunstobjekt. Ein Blatt befasst sich mit dem Begriff „Declination of Body“, in Druckbuchstaben, mal groß, mal klein geschrieben, zieht sich die Beschäftigung mit dem Begriff über das Papier. Es bedarf oft einiger Konzentration, die Gedanken zu lesen, da Pachali Wortanfang und -ende ignoriert und über die Zeilen hinweg das Wort weiterführt.