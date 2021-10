Laubentsorgung in der Kreisstadt : In Viersen stehen bald wieder Laubcontainer

Viersen In allen vier Viersener Stadtteilen sind die Sammelbehälter jetzt wieder zu finden. Darin entsorgt werden darf nur Laub von Straßenbäumen.

Nach der Pilotphase 2020 setzt die Stadt auch in diesem Jahr wieder auf öffentlich zugängliche Laubsammelcontainer in allen vier Stadtteilen. „Neu sind auch Laubsammel-Kisten, die zur leichten Entleerung mit Säcken ausgekleidet sind“, informiert eine Stadt-Sprecherin. In den Behältern können die Viersener wohnortnah Laub von Straßenbäumen entsorgen. Die Stadt kooperiert für das Projekt mit dem Entsorger Schönmackers.

Von September bis Dezember 2020 standen erstmals solche Sammelcontainer in Viersen, 25 Stück, verteilt auf die vier Stadtteile. Damals stand das Pilotprojekt zwischenzeitlich auf der Kippe, weil in den Containern auch Abfall entsorgt wurde, der dort nicht hinein gehörte – etwa Elektrokleingeräte und Sperrmüll. Die Stadt-Sprecherin betont: „Wichtig ist, dass die Laubsammelcontainer ausschließlich mit Blättern von Straßenbäumen befüllt werden dürfen. Denn um das gesammelte Laub kompostieren zu können, darf sich in den Containern kein anderer Abfall befinden.“ Das Laub dürfe nur lose und nicht in Plastiksäcken eingefüllt werden. „Sonstige Abfälle, aber auch Gartenabfälle oder -blätter aus dem eigenen Garten und aus der Kleingartenanlage gehören nicht hinein.“ Dafür gebe es Entsorgungsmöglichkeiten wie die Braune Tonne, die Bündelabfuhr, Bioabfallsäcke und die Eigenkompostierung.