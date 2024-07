Blindenverein Mönchengladbach-Viersen Was plant der Neue an der Spitze?

Von 2015 bis 2019 war er im Vorstand des BSV Nordrhein als Beisitzer aktiv, wo er viele Kontakte und Netzwerke knüpfen konnte. In seiner Heimatstadt setzt er sich über den Arbeitskreis für Behindertenfragen der Stadt Viersen und den Paritätischen für die Belange blinder und sehbehinderter Menschen ein. Ein Punkt ist dabei die aktive Mitwirkung bei der Umgestaltung im öffentlichen Raum, damit Bereiche blinden- und sehbehindertengerecht ausgestattet werden. Dazu gehören beispielsweise Leitsysteme, blindengerechte Ampeln und kontrastreiche Absetzungen im Straßenverkehrsraum. „Mir ist es besonders wichtig, den Menschen zu verdeutlichen, dass der BSV MG/Vie auch für Viersen zuständig ist, wenngleich er seinen Sitz in Mönchengladbach hat. Eines meiner Ziele ist daher auch, eine Anlaufstelle in Viersen zu schaffen“, sagt Peters. In Mönchengladbach ist indes Ulla Harings montags bis freitags von jeweils 10 bis 12 Uhr in der Vereinsgeschäftsstelle an der Albertusstraße 22 anzutreffen.