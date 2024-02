Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Partner — gerade in schweren Tagen

Viele Menschen gehören in diese Erzählung. Die evangelische Pfarrerin Katinka Brunotte, die mithilfe ihrer Gemeindeglieder die Kriegsflüchtlinge betreut. Die Mitglieder des Vereins „Freunde von Kanew“, die in den 24 Monaten 15 Hilfstransporte in die Partnerstadt entsandten — fast dreimal so viele wie üblich. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in einem Kraftakt und jenseits der vorgeschriebenen Dienstzeiten dafür sorgten, dass die Geflüchteten möglichst ohne Ämterhopping in Viersen ankommen konnten. Im Dülkener Rathaus wurden dazu extra die Dienstleistungen verschiedener Ämter gebündelt. Valerij Eske, der das Bindeglied zwischen dem Verein „Freunde von Kanew“ und dem Stadthaus ist. Und natürlich die zahlreichen Ehrenamtler und Spender, die sich für die Kriegsflüchtlinge einsetzen.