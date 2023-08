Führung durch Viersen Stadtrundgang „Jüdisches Leben“

Jüdisches Leben in Viersen war geprägt von den Familien Leffmann, Strauss, Liefmann, Weyl, Katzenstein, Mähler, Meyer, Rosenmann und vielen weiteren Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Sie waren oftmals angesehene Bürger der Stadt und als solche ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Bestand die Gemeinde zu ihrem Beginn am Anfang des 19. Jahrhunderts aus fünf Familien, so erlebte sie in den 1920er-Jahren ihre Blütezeit mit über 200 Mitgliedern. Die Viersener Gemeinde hatte ein Bethaus und eine eigene Schule.