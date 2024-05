Wirtschaft in Viersen Rat beschließt neues Gewerbegebiet in Viersen

Wo derzeit noch Ackerfläche ist, soll sich in Zukunft Gewerbe ansiedeln. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Errichtung eines 0,98 Hektar großen Gewerbegebietes am Ortsausgang von Alt-Viersen in Richtung Süchteln gegeben. Gegen die Entscheidung stimmten die Vertreter der beiden grünen Fraktionen und der Fraktion Die Linke.