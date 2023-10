Stadt Viersen Stadtbibliothek probt die Sonntagsöffnung

Bei der Sonntagsöffnung handelt es sich zunächst um einen Probelauf an den jeweils ersten Sonntagen in den Monaten Januar, Februar, März und April 2024. Manuel García Limia (SPD) war gerührt: „Schon vor 22 Jahren hatte ich, damals noch bei den Jusos, flexiblere Öffnungszeiten angeregt — das fand der Personalrat der Stadt Viersen seinerzeit gar nicht gut.“ Es sei sinnvoll, dass sich die städtische Einrichtung an ihren Kunden orientiere, so García Limia. „In anderen Städten wird das Angebot, sonntags die Stadtbibliothek nutzen zu können, gut angenommen.“ Der Probelauf sei sinnvoll, um herauszufinden, ob auch die Viersener Bevölkerung die Bibliothek sonntags nutzen will. „Es kann ja auch sein, dass wir am Bedarf der Bürger vorbei entscheiden.“ Wird’s ein Erfolg, könnte 2025 die Stadtbücherei regulär sonntags öffnen.