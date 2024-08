Bildung in Viersen Stadtbibliothek öffnet am Sonntag

Die Informationstheke und die Beratungstheken der Stadtbibliothek sind während der Sonntagsöffnung nicht mit Fachpersonal besetzt. Darum sind Neuanmeldungen an den offenen Sonntagen nicht möglich. An diesem Tag kann also nur Medien entleihen, wer einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt. Das geht an den Selbstverbuchungs-Geräten. Die Rückgabe von Medien ist ebenfalls möglich.