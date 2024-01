Rathausmarkt in Viersen Stadtbibliothek nach Fassadenschaden wieder geöffnet

Viersen · Die Hauptstelle der Stadtbibliothek am Rathausmarkt in Viersen ist wieder geöffnet. Der Zugang zur Zentrale der Stadtbibliothek war am Dienstag aus Sicherheitsgründen vorsorglich gesperrt worden. Teile der Fassadenklinker hatten sich gelöst.

11.01.2024 , 15:45 Uhr

Ein Gerüst sichert die Besucher der Stadtbibliothek. Dort hatten sich Fassadenteile gelöst. Foto: Stadt Viersen

Die Hauptstelle der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek am Rathausmarkt in Viersen ist wieder geöffnet. Der Zugang zur Zentrale der Stadtbibliothek war am Dienstag aus Sicherheitsgründen vorsorglich gesperrt worden. Teile der Fassadenklinker hatten sich gelöst. Fassadenschaden — Stadtbibliothek kurzfristig geschlossen Rathausmarkt in Viersen Fassadenschaden — Stadtbibliothek kurzfristig geschlossen Der Eingangsbereich wurde von der Stadt durch einen Tunnel gesichert. Auch der Zugang über eine Rampe sei wieder möglich, teilte ein Sprecher mit. „Um sicherzustellen, dass möglicherweise noch herabfallende weitere Stücke keine Menschen treffen, die die Bibliothek besuchen, wurde ein Gerüst aufgebaut.“ Mit Planen ist ein Tunnel entstanden, durch den die Bibliothek gefahrlos betreten werden kann. Die rechts vom Haupteingang liegende Rampe könne weiterhin aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden, so der Sprecher. Die linke Rampe ist frei, sie erlaubt auch den Zugang zum Behinderteneingang der Bibliothek. Die Arbeiten an der Fassade sollen folgen, sobald die Wetterlage dies zulässt. Dabei wird ein Hubsteiger eingesetzt. Die Zugänglichkeit der Bibliothek werde von den Arbeiten nicht betroffen sein, kündigte der Sprecher an. Die Hauptstelle der Stadtbibliothek öffnet dienstags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 11 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13.30 Uhr. Montags ist die Zentrale geschlossen.

(mrö)