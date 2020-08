Im Ausschuss für Stadtentwicklung : Stadt will Bürgerhaus Dülken modernisieren und pachten

Stadt will Bürgerhaus Dülken modernisieren und pachten

Die Stadt will das Bürgerhaus Dülken von der VAB übernehmen und unterverpachten. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Viersen Seit Jahren wird die Veranstaltungsstätte kaum genutzt. Jetzt liegen die Ergebnisse einer Umfrage unter den Vereinen vor, wie das Haus künftig genutzt werden kann. Knackpunkt ist die zu hohe Miete, aber auch die Technik ist überaltert.

An diesem Montag wird die Stadtverwaltung im Ausschuss für Stadtentwicklung die Ergebnisse einer Umfrage unter den Vereinen zum Bürgerhaus Dülken vorstellen, wie die sich eine Nutzung für die Immobilie an der Lange Straße vorstellen. Seit Jahren leidet das Bürgerhaus darunter, dass die Bürger es kaum nutzen - die Miete ist für viele Vereine unerschwinglich. Die stadteigene Viersener Aktien Baugesellschaft AG, in deren Besitz sich das Bürgerhaus befindet, hatte erklärt, dass sie das Haus Ende 2020 nicht weiter betreiben wird. „Das Bürgerhaus ist unwirtschaftlich“, sagte Albert Becker, Vorstandsvorsitzender der VAB, im November 2019. „Wir wollen nicht, dass unsere Mieter etwas Unwirtschaftliches finanzieren müssen.“