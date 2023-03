Viesener können Online-Karte nutzen Stadt Viersen sucht Ideen zum Klimaschutz

Was das bringen soll: „Das Ziel ist es, Orte zu ermitteln, die von Viersenerinnen und Viersenern als Gebiete mit erhöhter Belastung durch Klimaereignisse empfunden werden“, teilt die Stadt mit. So sollen die lokalen Kenntnisse der Menschen in Viersen beitragen, Maßnahmen zu entwickeln, um die Folgen des Klimawandels abzufedern. Mögliche Einträge könnten sein: Wo ist es nachts im Sommer besonders heiß? In welcher kühlen Oase lässt es sich im August entspannen? Wo flutete der letzte Starkregen die Keller?