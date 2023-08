Am Hohen Busch Viersen bekommt erste Hundewiese

„Um einen Hund artgerecht halten zu können, sind Auslauf im Grünen und der Kontakt zu anderen Hunden unverzichtbar“, begründeten die Grünen ihren Antrag. Innerorts gilt eine Anleinpflicht für die Tiere, ebenso in Naturschutzgebieten und während der Brut- und Setzzeit auch im Wald und in der freien Landschaft. „Die Tiere können ihren Bewegungsdrang an der Leine kaum ausleben. Andererseits liest man auch immer wieder von Problemen, die sich für das Wild durch wildernde und hetzende Hunde ergeben“, hieß es in dem Antrag. Auf dieser Grundlage beantragten die Grünen eingezäunte Hundewiesen, in denen sich Hunde frei austoben können. Dies dürfte auch der Wunsch von vielen Viersenern und ihren Vierbeinern sein: Anfang März 2023 waren in der Stadt Viersen rund 6.500 Hunde gemeldet.