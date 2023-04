Wald in Viersen Stadt prüft Voraussetzungen für Tiny Forest

Auf einer Wiese am Hauptverwaltungsstandort der NEW in Mönchengladbach-Rheydt wurden Anfang März, angeregt durch das Tiny-Forest-Konzept des japanischen Ökologen Akira Miyawaki, 500 Sträucher und Bäume gepflanzt. Auch im niederländischen Roermond wurde bereits ein Tiny Forest angelegt – ob sich das Konzept in Viersen anwenden ließe, soll nun also die Stadtverwaltung prüfen. „Die Bearbeitung des Antrags fordert Ressourcen ein, die wir eigentlich gar nicht haben“, merkte dazu Jörg Eirmbter-König (Grüne) in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung an. Er wies darauf hin, dass sich die Verwaltung auch um die größeren Wälder kümmern müsse, „das macht viel Arbeit“.