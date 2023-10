Viersen plant neues Infosystem Oh, wie schön ist das Fritzbruch

Viersen · Die Stadt will ein einheitlichen Informationssystems zu naturkundlichen und kulturhistorischen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten in den Viersener Ortsteilen, den Parks, den Wäldern und in der freien Landschaft einrichten. Allerdings gibt’s da ein Problem.

18.10.2023, 05:15 Uhr

So könnte die Infotafel für den Naturpunkt Fritzbruch aussehen. Per QR-Code könnten weitere Informationen abgerufen werden. Foto: Stadt Viersen

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen