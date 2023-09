Rückwirkende Änderung Stadt Viersen korrigiert Abwassergebühren

Die Stadt Viersen hat, wie viele andere Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, von den Gebührenzahlern für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung mehrere Jahre lang zu hohe Gebühren verlangt. Insgesamt floss so in den Jahren 2020, 2021 und 2022 ein Betrag von rund vier Millionen Euro zu viel ins Stadtsäckel. Die Verwaltung hat nun die korrekten Gebührensätze für die drei Jahre kalkuliert und will sie über eine Änderung der alten Gebührensatzung zur Grundlage der Gebührenbescheide machen. Endgültig muss das der Stadtrat beschließen. Bekommen die Gebührenzahler dann das zu viel gezahlte Geld erstattet?