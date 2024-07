Viersener St.-Petri-Bruderschaft Schützen in Hoser küren ein Kinderkönigspaar

Zahlreiche Gastbruderschaftler konnten dann am Sonntag begrüßt werden. Nach dem Festhochamt in St. Peter ging es im Festzug zum Hoser Sektionskreuz. Dort wurde der Kranz zum Gedenken an die Gefallenen niedergelegt. Nach dem Großen Zapfenstreich gab es eine große Königsparade am Sektionskreuz, bevor es dann schnurstracks zum Frühschoppen ins Festzelt ging. Am Nachmittag stand der Vogelschuss auf dem Programm.