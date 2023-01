Bauarbeiten in Viersen Hohlstraße erst gesperrt, dann Einbahnstraße

Zunächst für ein Jahr soll die Hohlstraße im Anschluss an die Bauarbeiten zur Einbahnstraße werden. Das gilt nur für Kraftfahrzeuge, Radler können also weiter in beide Richtungen fahren. Fahrtrichtung der Einbahnstraße wird vom Hoserkirchweg zur Körnerstraße sein. Aus der Robert-Koch-Straße darf dann nur rechts in die Hohlstraße abgebogen werden. Die Zufahrt zu diesem Abschnitt der Hohlstraße ist nur noch vom Hoserkirchweg möglich. Das gilt auch für die Zufahrt zum Hüsgesweg und zum Allgemeinen Krankenhaus Viersen. Geparkt werden kann weiterhin auf der Hohlstraße am rechten Fahrbahnrand. Wie die Stadt weiter mitteilt, werden die entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnungen und die Beschilderung zurzeit vorbereitet. Außerdem würden noch die Anwohner informiert, bevor die Neuregelung wirksam werde. Diese Anwohnerinformation werde nicht nur an der Hohlstraße, sondern auch im näheren Umfeld an möglicherweise von den Änderungen betroffene Haushalte verteilt werden.