Krankenhaus Viersen Zufriedene Patienten spenden Kunst und Technik

Das Besondere: Die 46-jährige Künstlerin verarbeitet in ihren Werken ihre eigene Nierenerkrankung. Von Geburt an leidet die Mönchengladbacherin unter einer schlecht funktionierenden Niere. Unzählige Male wurde sie deswegen in den vergangenen Jahren im AKH Viersen behandelt. Auch das Bildermalen begleitet Bera schon immer und so entstand vor einiger Zeit die Idee, sich künstlerisch mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen.