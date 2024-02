Antrag in Viersen SPD will Friedhöfe digitalisieren

Nach seinem Tod ruht Josef Bultmann in Grab Nummer 22-035, ganz in der Nähe der Grabstelle für Sternenkinder. Bultmann wurde in der Gemeinde Ascheberg beigesetzt; seit einem halben Jahr ist der Friedhof digitalisiert. Im Internet kann man den Friedhof überfliegen, auf einen Blick ist erkennbar, wo Grabstellen belegt und wo welche frei sind. Und wo die Verstorbenen ruhen — vorausgesetzt, die Angehörigen haben der Veröffentlichung nicht widersprochen.