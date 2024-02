Kultur in Viersen SPD verteidigt Pläne für die „Sommerbühne“

Für die SPD sei wichtig, dass die beiden Veranstaltungen in Viersen eine Zukunft haben. „Ein gegeneinander Ausspielen ist mit uns nicht zu machen“, so Garcia Limia. Die Viersener Bevölkerung habe in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt, dass sie beide Veranstaltungen wolle. Für problematisch halten es beide, dass die FDP mit dem Versuch die Sommerbühne zu verhindern, gleichzeitig das Festival „Da ist was im Busch“ beschädigt.