Viele Gäste im Weberhaus Süchteln So feierte SPD-Politiker Jochen Häntsch (87) seinen Abschied

Manfred Budel moderierte die Abschiedsparty im Weberhaus. Er ließ die fast sieben Jahrzehnte aktiven Schaffens von Jochen Häntsch im Zeitraffer Revue passieren. Angefangen von der Geburt im Juli 1936 in Brandeburg und beim Vorbild der Großeltern, die ihn ein sozialliberales Denken, Werte und Wirken lehrten. Nach dem Studium in Jura, Sport und Pädagogik verschlug es ihn nach Viersen. Dort war er als Lehrer und später als Schulleiter an der Ostschule in Dülken tätig. Am 1. Mai 1963 trat Häntsch in die SPD ein. Schon wenig später wurde er sachkundiger Bürger im Kulturausschuss. Besonders engagierte er sich in der Sozial- und Jugendpolitik. Bereits zwei Jahre später wurde er SPD-Vorsitzender in Viersen und Spitzenkandidat bei der Kommunalwahl.