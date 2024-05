Spielplätze in Viersen SPD-Kritik: „Schäden an Spielgeräten entstehen nicht über Nacht“

Für Unmut bei der SPD sorge insbesondere, dass Lücken nicht zeitnah, sondern erst in den Folgejahren geschlossen werden könnten. „Als die heutige Spielplatzstruktur beschlossen wurde, haben Verwaltung und Politik sich gemeinsam und mit breiter Mehrheit dazu entschlossen, einige dezentrale, kleinere Spielflächen zu schließen, um die verbleibenden Spielplätze mit den entstehenden finanziellen Freiräumen qualitativ erstklassig auszustatten“, so Lenzkes. Dies habe man den Menschen in Viersen versprochen. Die aktuelle Situation sei nicht hinnehmbar.