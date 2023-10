Schulpolitik in Viersen SPD irritiert über Grünen-Anfrage zur Schulsozialarbeit

Für Irritationen bei der SPD-Fraktion sorgt eine Anfrage der Grünen zur Thematik Schulsozialarbeit. „Man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass die Grünen und ihre Fraktionsvorsitzende Maja Roth-Schmidt die Schulsozialarbeit in Viersen persönlich erfunden haben. Die aktuelle Anfrage der Grünen zu diesem Thema suggeriert dies zumindest“, spöttelt der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia. „Die schulpolitische Sprecherin Roth-Schmidt blendet vollkommen aus, dass die Schulverwaltung und die Politik sich bereits vor über einem Jahr auf den Weg gemacht hatten, ein Konzept zu entwickeln.“ Dieses Konzept will die Schulverwaltung in der nächsten Schulausschusssitzung am 29. November der Politik vorlegen.