Großes Projekt in Viersen-Dülken Spatenstich für Kunstrasen in der „Mars-Arena“

Auf diesen Termin hat der Dülkener FC gewartet: Der Verein möchte am Freitag, 21. Juni, offiziell den ersten Spatenstich setzen für den neuen, beleuchteten Kunstrasenplatz; er liegt direkt neben dem bisherigen Hauptplatz am Stadtgarten in Viersen-Dülken. Gefeiert wird ab 16 Uhr mit geladenen Gästen. Die Namensrechte nutzt der US-Süßwarenhersteller Mars als Sponsor, der seit 45 Jahren in Viersen-Dülken etwa Twix produziert: Die Anlage wird „Mars Arena“ heißen.