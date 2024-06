Sommerferien in Viersen Mit dem Logbuch in den Lesesommer

Nicht zu vergessen ist das Begleitprogramm. Es gibt gleich ein halbes Dutzend kreative Veranstaltungen samt einer großen Abschlussparty. Los geht es am Mittwoch, 10. Juli, mit der Logbuch Kreativ-Werkstatt, bei der eine breite Palette von Materialien zur Verfügung steht, um das Logbuch zu gestalten. Dem schließt sich am Mittwoch, 17. Juli, eine „Superhelden-Werkstatt“ an. Die Helden aus Büchern werden auf unterschiedlichste Art und Weise dargestellt. Bei der „Keilrahmen-Wortkunst“ am Mittwoch, 24. Juli, geht es darum, Zitate auf Keilrahmen in Szene zu setzen. Spannend wird es am Mittwoch, 31. Juli, wenn Märchenerzählerin Diana Drechsler afrikanische Märchen und Musik mitbringt. Der Mittwoch, 7. August, steht ganz im Zeichen von Bilderbuchkino mit Basteln, wobei sich hier die Lesepaten der Bibliothek mit einbringen. Beim Hörspiel-Workshop am Mittwoch, 14. August, wird zusammen mit Medienpädagogin Franziska Scharf ein entsprechendes Script geschrieben. Danach werden die Rollen eingesprochen und alles wird zu einem eigenen Hörspiel geschnitten. Die Klubtreffen finden jeweils um 16 Uhr in der Viersener Bibliothek statt. Das Highlight ist dann die Abschlussparty vom SLC am Freitag, 6. September. Dafür verwandelt sich die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek in die Hogwarts-Schule für Hexen und Zauberer. Die vier Schulhäuser erwachen zum Leben, es gibt eine Flugschule und Unterrichtsfächer wie Zaubertränke werden angeboten.