Ferienspaß in Viersen-Süchteln Kommt ein Biber ins Josefshaus

Bernd Bolten von der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft Viersen zieht derweil im kleinen Saal des Josefhauses die Kinder in den Bann. Er hat die verschiedenen Tierpräparate mitgebracht. Igel, Fuchs, Biber, Otter, Waschbär, Eichhörnchen, Elster, Taube & Co. geben sich ein Stelldichein. Viele Tiere sind den Kindern bekannt, aber es gibt auch Unbekanntes. „Wisst ihr, was das ist?“, möchte Bolten so von der Schar wissen. Schulterzucken und fragende Blicke machen die Runde. „Es sieht ein bisschen aus wie ein Waschbär“, ist eine Stimme zu hören. Bolten nickt. „Das stimmt, aber es ist ein Marderhund, auch Enok genannt. Der Marderhund kommt ursprünglich aus Asien und wurde hier eingeschleppt“, sagt Bolten. Er weiß nicht nur zum Enok viel Spannendes zu erzählen, sodass die Zeit wie im Flug vergeht und schon die nächste Gruppe an der Reihe ist.