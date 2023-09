Beste Wetteraussichten für Viersen Sommer in der City

Auch auf dem Viersener Wochenmarkt ist die Laune bei den Leuten bestens. Waltraud Clemens aus Nettetal-Leuth verkauft Obst, Gemüse und Erdbeeren, die ihren zweiten Sommer erleben und feuerrot in der Sonne glänzen: „Bei dem Wetter sind die Kunden direkt besser drauf. Auch die Einkäufe variieren bei 30 Grad, man merkt direkt: Es ist wieder Grillzeit. Viele wollen am Wochenende noch mal den Grill anschmeißen und kaufen mehr Salat und Gemüse.“ Auch für sie sei das aktuelle Wetter angenehmer. „Wenn ich morgens um 6 Uhr den Stand aufbaue, kann ich wieder im T-Shirt arbeiten.“ Ihre Freizeit nutzt sie für Radtouren und Spaziergänge durch Willich, wo sie wohnt, an der Niers entlang und durch den Wald. „Der riecht schon leicht nach Herbst.“