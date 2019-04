Viersen : Viersen soll „Bibliothek des Erinnerns“ erhalten

Der Verein für Erinnerungskultur will Aufsätze und Berichte über Viersen zur Zeit des Nationalsozialismus online verfügbar machen.

Der aus der Bürgerinitiative „Stolpersteine in Viersen – ohne Wenn und Aber“ entstandene Verein „Förderung der Erinnerungskultur e.V. Viersen 1933-45“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Erinnerungskultur in Viersen zu fördern. In der Zeit von 1933 bis 1945 sei auch in Viersen vieles passiert, was nicht in Vergessenheit geraten dürfe.