Premiere am 21. Mai Viersen bekommt internationales Orgel-Festival

Der 37-Jährige hat sich ein Programm ausgedacht, bei dem für jeden etwas dabei sein soll. Auf dem Programm stehen auffällig viele Organisten mit Professorentitel: Torsten Laux (aus Düsseldorf, spielt am Sonntag, 21. Mai), Vincent Thévenaz (aus Genf, spielt am Sonntag, 20. August) und Stefan Engels (aus Dallas, Texas, spielt am Sonntag, 15. Oktober). Aber auch Orgelstudenten wie Nicola Procaccini aus Italien und Alice Rocha aus Portugal, die am 18. Juni spielen. Michael Hoppe, der Aachener Domorganist tritt am 16. Juli auf. Und am 17. September spielt Gianluca Libertucci, sonst Generalaudienzorganist des Papstes.