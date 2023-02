Wohnen in Viersen So wird die neue Seniorenwohnanlage in Süchteln

„Wenn man es aus der Luft betrachten würde, dann sieht unser Haupthaus wie ein großes H aus“, sagt Heike Poullie. Dabei blickt die Einrichtungsleiterin der zukünftigen Wohnanlage am Fritzbruch an dem dreistöckigen Neubau hoch. Um sie herum rattern die Baumaschinen. Ein Bagger fährt Arbeitsmaterialien vorbei und die Rüttelmaschine für die Plattierung der Terrassenfläche des gegenüberliegenden Bungalows, der ebenfalls zu der großen Wohnanlage gehört, sorgt für Vibrationen. Auf einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmeter sind auf dem Gelände der alten Papierfabrik an der Grefrather Straße in Süchteln sieben moderne Gebäude entstanden, die die Seniorenwohnanlage bilden. In wenigen Wochen wird sie eröffnet.