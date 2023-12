Gründung an der Königsburg in Viersen-Süchteln So schön war die Premiere der neuen Theatergruppe

Süchteln · Die neue Theatergruppe an der Süchtelner Königsburg hat ihr erstes Stück „Hauptsache… Gesund!“ auf die Bühne gebracht. Das Weberhaus war ausverkauft. So lief die Premiere und so soll es weitergehen.

15.12.2023 , 11:00 Uhr

Über eine gelungene Premiere im ausverkauften Weberhaus konnte sich die neue Theatergruppe freuen, die an der Königsburg gegründet wurde. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer