TV-Darsteller in Viersen So war die Lesung von Toto im Supermarkt

Der große Aufsteller vor dem Nahkauf-Markt in der Rathausmarktpassage verkündet es schon von weitem. An diesem Abend schließt die Filiale ihre Türen bereits um 19 Uhr. Der Grund für den frühen Ladenschluss steht kurze Zeit später in Jeans, Turnschuhen, weißem Hemd, hellbraunem Wollpullover und mit einem charmanten Lächeln vor der Eingangstüre. Er begrüßt die Gäste zusammen mit Marktleiter Wladimir Trott mit einem Glas Sekt. Torsten Heim, vielen von der Sat.1-Reportage-Reihe „Toto & Harry“ bekannt, ist zu einer Lesung zu Gast. Und die findet nicht in einer Halle oder einem Saal statt, sondern mitten im Supermarkt. Eine Premiere, wie Trott verrät.