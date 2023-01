Jubiläums-Ausgabe des Festivals in Viersen „Süchteln brennt“ endet mit Hommage an Tappi

Nebenan im großen Saal fachten die Lokalmatadore Leaf das Festivalfeuer mit einer brettharten Metal-Performance an. Das so auf Betriebstemperatur gebrachte Publikum feierte die Metaller gebührend und ließ sich im Anschluss willig von den rockig-gefühlvollen deutschsprachigen Songs von Stereogold umgarnen. Die smarten Jungs aus Köln kamen in Süchteln nicht nur bei den weiblichen Festivalgästen bestens an.