Pflanzenmarkt in Viersen Warum Gartenfreunde nach Dülken pilgern

An langen Bierzeltgarnituren sitzen die Besucher derweil dicht an dicht. Das Kulinarische kommt auf der Gartenwelt ebenfalls nicht zu kurz. Es ist eine regelrechte Schlemmermeile entstanden. Herzhaftes ist genauso anzutreffen wie Süßes. Aus Tassen steigt der Duft von Kaffee auf, Sekt perlt in langstieligen Gläsern und Wein funkelt in der Sonne. Am Stand von Klein-Holz begeistert Thorsten Klein die Besucher mit Gartengeräten und auch mit Kunstobjekten aus Holz und Metall. „Ich arbeite bei den Gartengeräten gerne mit Eibe, weil sie der Witterung gegenüber unempfindlich ist“, sagt Klein. Wer genau hinguckt, erkennt dabei einmalige Details. So sind alte Zinnbecher für den Übergang Holz-Metall im Einsatz und der Nagel zur Befestigung ist ein Hufnagel.