Karneval in Viersen So schön war der „Kappenabend“

Rund 230 Besucher hätten am Samstag bis kurz vor Mitternacht mit dem Karnevalsverein bei seiner traditionell einzigen Veranstaltung gefeiert. Ist es ein Problem, dass die Session nur so kurz ist? „Nein, die Menschen haben Spaß wieder zu feiern“, erzählt die Vorsitzende. Zwar seien noch einige in Weihnachtsstimmung. Diese zu vertreiben, dabei half etwa Philipp Bender, der viel Beifall erhielt. Ebenso wie „Kuhl and the gang“, die aus dem kölschen Karneval bekannt seien. Die Showtanzgruppe Lollipops zog ebenso viele bewundernde Blicke auf sich wie die Tanzgarden der „Üüle“ und die Solomariechen, auch wenn das große Solomariechen fehlte.