Premiere in Viersen So war der erste Feierabendmarkt in Süchteln

Die Besucher sind angetan von der Premiere. „Von mir gibt’s beide Daumen hoch“, sagt Christof Gedig. „Ich finde das richtig gut, dass hier ein Privatmann was macht.“ Seine Frau Rosemarie Sahm hat sich den nächsten Termin des Feierabendmarkts im September schon in den Kalender eingetragen. „Man trifft hier Bekannte, und die Musik ist nicht so laut wie beim ,Dülken Open Air‘. Das passt alles“, sagt sie. Was nicht bedeutet, dass man nicht noch etwas verbessern könnte. Die Auswahl am Essen sei überschaubar. „Aber das ist ja kein Problem. Wir haben erst eine Bratwurst gegessen und uns dann beim Asiaten was geholt, der ist ja direkt um die Ecke“, sagt sie. „Was noch schön wäre: Ein Stand mit Waffeln oder Crêpes oder so. Aber das kann ja noch kommen.“