Testphase in Viersen So war der erste Bücherei-Sonntag

Und ja, es gibt sie noch, Eltern, die ihre Kinder schon sehr früh an Medien heranführen. Eva Gitmans war mit ihrem Mann und den beiden Kindern in die Stadtbibliothek gekommen. „Wir Erwachsenen lesen auch, aber am meisten nutzen unsere Kinder die Stadtbibliothek“, erklärte Gitmans. Sie finde es gut, dass die Stadtbibliothek sonntags geöffnet ist. „Wir kamen gerade aus der Kirche, das passt uns sehr gut“, erzählt sie. Dass nicht so viel los war wie von montags bis samstags ist für sie ein weiterer Vorteil.