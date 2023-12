Viel Programm und verkaufsoffener Sonntag Dülken war wicht(el)ig und weihnachtlich

Bei der Narrenakademie gehörten die Bücher über die Narrenmühle mit zum Sortiment. Der Dülkener FC tischte Grünkohl mit Wurst auf und bei den Dölker Möhnen entpuppte sich ein Engel mit Häubchen als Renner. Ein Stückchen Kolumbien gab es an dem Holzbüdchen, in dem der Viersener Verein Principito zu finden war: südamerikanische Christbaumkugeln und kolumbianische „guten Geister“ an einer Lichterkette. „Wir unterstützen behinderte Menschen in Kolumbien. Was uns besonders freut ist die Tatsache, dass der Verbund Heilpädagogische Hilfen des Landschaftsverbands Rheinland für uns gebastelt hat und wir diese Sachen heute wiederfür uns und weitere soziale Einrichtungen verkaufen können“, sagte Dirk Langenheim. „Menschen mit Handicap sind für andere Menschen mit Handicap in den Einsatz gegangen, das ist toll.“