Auf dem Alten Markt Dülkener Herbstmarkt — Genuss für die Sinne

Am Stand der Kornbrennerei Hartges zaubert Marlies Mentken mit dem Pistazien-Sahnelikör Lächeln auf Gesichter. „Lecker“ heißt es von Besucherin Fabienne. Mit dem Kommentar „sehr gut“, schließt sich Elke an. Beim Kakao-Nuss-Likör, der einige Umdrehungen mehr hat, sind beide der Meinung, dass das eher was für Männer sei. Was die Dülkener besonders anzieht sind indes die Dölker Likörvarianten. Ob das Plüschprümmken mit Aprikose, das Leckerchen mit Karamell, das Kräuterdröpke oder das Stripke, die Wintervariante, der echte Dölker will alle vier haben.