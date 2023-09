Brauchtum in Viersen So witzig feierten die Schützen in Dülken-Busch

König Olaf Kuhlen, gleichzeitig Bezirkskönig, mit seiner Helga sowie die Ministerpaare Patrick und Sarah Hinz und Sabine Robbel mit ihrem Sohn Fabrice rückten während der „Kirmes“ in den Mittelpunkt. „Es ist ein Novum in unserer langen Vereinsgeschichte, dass eine Frau das Amt der Ministerin übernimmt“, sagte Brudermeister Roland Bongartz. Als der Bogen für die Ministerin aufgestellt wurde, erzählte Werner Jäkel: „Da verriet mir Sabine Robbel, dass bereits ein Schild mit der Aufschrift ‚Königin‘ existieren würde.“ Und König Olaf Kuhlen erklärte seine Beweggründe, das Zepter in Busch zu schwingen: „Wenn ich in einer Bruderschaft bin, sollte ich einige Sachen gemacht haben, dazu gehört auch die Königswürde.“